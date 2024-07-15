Украинский футболист Денис Баланюк попал в скандальную ситуацию. В СМИ попала информация, что 27-летний нападающий получил дисквалификацию.

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Надолго без футбола

Отмечается, что Баланюк получил отстранение от футбола из-за нарушения "допинговой статьи". Национальный антидопинговый центр сообщает, что Денис обвиняется в подмене пробы.

Дисквалификация игрока продолжается с 26 декабря 2023 года, но срок ее действия не уточняется. Сейчас украинец находится без клуба, поэтому даже непонятно, когда нарушение антидопинговых правил состоялось.

Карьера Дениса Баланюка

Отметим, что Баланюк является уроженцем Одессы, но воспитывался в академии Днепра. За него он и дебютировал в 2013 году. В Украине футболист выступал за Днепр, Арсенал и Олимпик.

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В 2020 году Денис решил поехать в страну-оккупанта России и провел сезон в московском Торпедо. Также за рубежом Денис выступал за польскую Вислу Краков, финский Мариехамн, болгарский Спартак Трнава и грузинский Самгурали.

Играл Баланюк и за юношеские и молодежную сборные Украины, а также получил вызов в национальную команду в сентябре 2018-го. Однако за "сине-желтых" Денис так и не сыграл ни матча.