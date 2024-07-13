Вита Семеренко оказалась в списке временно отстраненных спортсменов. Фамилия 38-летней биатлонистки появилась на официальном сайте Национального антидопингового центра Украины (НАДЦ).

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Почему Семеренко отстранили от соревнований

Олимпийскую чемпионку отстранили от соревнований из-за трех пропущенных допинг-тестов в течение года. Из-за этого нарушения она оказалась среди отстраненных спортсменов.

Отметим, что отстранение титулованной украинской биатлонистки действует с 20 марта 2024 года.

Завершит ли карьеру олимпийская чемпионка

Добавим, что последние два сезона Вита Семеренко выступает исключительно в чемпионате Украины. В прошлом сезоне 38-летняя биатлонистка стала чемпионкой Украины в смешанной эстафете и получила "бронзу" в женской эстафете.

Последний раз на международных соревнованиях Вита Семеренко выступала в сезоне 2021/22: в гонках Кубка IBU и Кубка мира.

Семеренко является одной из самых титулованных украинских биатлонисток. В 2014 году стала чемпионкой и бронзовым призером Олимпийских игр. Она пять раз выигрывала чемпионат Европы. Семеренко является двукратной вице-чемпионкой мира в эстафете. Также на ее счету 5 бронзовых наград ЧМ.