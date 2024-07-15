Український футболіст Денис Баланюк потрапив у скандальну ситуацію. У ЗМІ потрапила інформація, що 27-річний нападник отримав дискваліфікацію.

До теми Олімпійську чемпіонку з біатлону відсторонили від змагань за порушення антидопінгових правил

Надовго без футболу

Зазначається, що Баланюк отримав відсторонення від футболу через порушення "допінгової статті". Національний антидопінговий центр повідомляє, що Денис звинувачується у підміні проби.

Дискваліфікація гравця триває з 26 грудня 2023 року, але термін її дії не уточнюється. Наразі українець перебуває без клубу, тож навіть незрозуміло, коли порушення антидопінгових правил відбулось.

Кар'єра Дениса Баланюка

Зазначимо, що Баланюк є уродженцем Одеси, але виховувався в академії Дніпра. За нього він і дебютував у 2013 році. В України футболіст виступав за Дніпро, Арсенал та Олімпік.

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У 2020 році Денис вирішив поїхати до країни-окупанта Росії та провів сезону у московському Торпєдо. Також закордоном Денис виступав за польську Віслу Краків, фінський Марієхамн, болгарський Спартак Трнава та грузинський Самгуралі.

Грав Баланюк і за юнацькі та молодіжну збірні України, а також отримав виклик у національну команду у вересні 2018-го. Проте за "синьо-жовтих" Денис так і не зіграв ані матчу.