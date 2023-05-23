Загадочная смерть в реке: в Испании обнаружили труп футболиста после почти двух недель поиска

Легионер Атлетико Арнойя пропал без вести в середине мая у реки. Полиции удалось найти его куртку и мобильный телефон, а затем и тело.

Мистическая смерть легионера из Африки

В испанском футболе произошла трагедия. Полиция обнаружила мертвое тело эксгравца сборной Экваториальной Гвинеи Давида Гарсию Митого.

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Нападающий выступал за клуб третьего дивизиона Атлетико Арнойя. Гвинеец скрылся еще 11 мая. Его дом был незапертым, а позже фирменную курту его клуба обнаружили у реки Авиа у границы Испании и Португалии.

Вероятно, она принадлежала Давиду, ведь недалеко от нее был найден и мобильный телефон игрока. Свидетели отмечают, что последний раз видели Митого возле одного из баров в день исчезновения.

Футболиста искали две недели

Поиск тела гвинейца длился почти две недели. Наконец, 23 мая поисковая группа Ribadavia Supramunicipais нашла тело футболиста в реке. Причины смерти так и остаются неизвестными. 18 мая Давиду исполнилось бы 33 года.

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Митого выступал в нижних дивизионах Испании, где представлял более десятка клубов. Самая известная его первая команда Понферрадина, за которую он поиграл с 2008 по 2012 годы. Также на счету нападающего шесть матчей за сборную Экваториальной Гвинеи.