В ночь на 12 мая скончался экс-игрок Спартака Александр Карякин, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Бывший футболист попал в ДТП во время ночной гонки на Минском шоссе под Москвой.
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Россиянин любил быструю езду
Машина спортсмена на полной скорости влетела в отбойник и очутилась на середине дороги. В салоне автомобиля Nissan GTR находились футболист и его оператор. Оба в тяжелом состоянии были госпитализированы в реанимацию.
После уличной гонки автомобиль футболиста превратился в сплошную кашу и не подлежал восстановлению. Не приходя в сознание, Каракин скончался в больнице от полученных тяжелых травм.
Фото автомобиля Каракин после автотрощи / скриншот с видео
Кто такой Каракин
- Александр Каракин родился в 1991 году в Москве.
- На профессиональном уровне играл за дубли Спартака и Динамо, а также Химки.
- Не добившись значительных успехов в возрасте 27 лет завершил профессиональную карьеру, после чего играл на любительском уровне.