Містична смерть легіонера з Африки

В іспанському футболі сталась трагедія. Поліція знайшла мертве тіло ексгравця збірної Екваторіальної Гвінеї Давіда Гарсію Мітого.

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Нападник виступав за клуб третього дивізіону Атлетіко Арнойя. Гвінеєць зник ще 11 травня. Його будинок був незачиненим, а пізніше фірмову курту його клубу знайшли біля річки Авіа, що біля кордону Іспанії та Португалії.

Ймовірно, вона належала Давіду, адже неподалік від неї був знайдений і мобільний телефон гравця. Свідки зазначають, що в останній раз бачили Мітого біля одного з барів в день зникнення.

Футболіста шукали два тижні

Пошук тіла гвінейця тривав майже два тижні. Врешті решт 23 травня пошукова група Ribadavia Supramunicipais знайшла тіло футболіста у річці. Причини смерті так і залишаються невідомими. 18 травня Давіду виповнилося б 33 роки.

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Мітого виступав у нижніх дивізіонах Іспанії, де представляв більше десятка клубів. Найвідомішою є його перша команда Понферрадіна, за яку він пограв з 2008 по 2012 роки. Також на рахунку нападника шість матчів за збірну Екваторіальної Гвінеї.