В 9-м туре чемпионата Первой лиги первое поражение в сезоне потерпел "Черноморец". Одесская команда на своем поле неожиданно уступила "Ниве" Тернополь, которая находилась в нижней части таблицы – 1:2.

Черноморец – Нива 1:2

Гол: Авагимян, 35 – Скакун, 59, 66

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В первом тайме у одесситов все складывалось хорошо: на 35-й минуте Артур Авагимян закрутил мяч в ворота прямым ударом с углового (мяч влетел в сетку без рикошетов), пишет 24 канал.

Видео гола Авагимяна (смотрите на 44: 05)

Однако гол Авагимяна не помог "Черноморцу" получить положительный результат – во втором тайме "Нива" забила два гола в ответ и победила 2:1, нанеся одесситам первое поражение в сезоне.

В следующем туре "Черноморец" в гостях сыграет с "Николаевом" (31 октября).