Футболіст "Чорноморця" забив ефектний гол прямим ударом з кутового: відео
У 9-му турі чемпіонату Першої ліги першої поразки в сезоні зазнав "Чорноморець". Одеська команда на своєму полі несподівано поступилася "Ниві" Тернопіль, яка перебувала в нижній частині таблиці – 1:2.
Черноморец – Нива 1:2
Гол: Авагимян, 35 – Скакун, 59, 66
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У першому таймі у одеситів все складалося добре: на 35-й хвилині Артур Авагімян закрутив м'яч у ворота прямим ударом з кутового (м'яч влетів в сітку без рикошетів), пише 24 канал.
Відео голу Авагімяна (дивіться на 44:05)
Однак гол Авагімяна не допоміг "Чорноморцю" здобути позитивний результат – у другому таймі Нива забила два голи у відповідь і перемогла 2:1, завдавши одеситам першої поразки у сезоні.
У наступному турі "Чорноморець" в гостях зіграє з "Миколаєвом" (31 жовтня).