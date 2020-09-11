Футболіст у чемпіонаті Китаю забив гол-шедевр ударом через себе: відео
Французький півзахисник "Циндао Хайню" Ромен Алессандріні відзначився красивим голом у воротах суперників. Щоправда. гол не допоміг його команді здобути потрібний результат.
У 10 турі китайської Суперліги "Шанхай Шанган" приймав "Циндао Хайню", інформує 24 канал. Феноменальний гол вдалось забити гравцю гостей.
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Шалений гол
У доданий до першого тайму час господарі відкрили рахунок. Результативний удар вдався Марко Арнаутовичу. Не встиг арбітр дати свисток на другу 45-хвилинку, як господарі знову забили гол. Цього разу відзначився Халк.
За 5 хвилин до кінця основного часу гості зуміли відіграти один м'яч. Після подачі з флангу у штрафний майданчик гол у свій актив записав Ромен Алессандріні та ще й який. Француз у падінні через себе влучно пробив у ворота господарів та встановив остаточний рахунок поєдинку – 2:1.