Французький півзахисник "Циндао Хайню" Ромен Алессандріні відзначився красивим голом у воротах суперників. Щоправда. гол не допоміг його команді здобути потрібний результат.

У 10 турі китайської Суперліги "Шанхай Шанган" приймав "Циндао Хайню", інформує 24 канал. Феноменальний гол вдалось забити гравцю гостей.

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Шалений гол

У доданий до першого тайму час господарі відкрили рахунок. Результативний удар вдався Марко Арнаутовичу. Не встиг арбітр дати свисток на другу 45-хвилинку, як господарі знову забили гол. Цього разу відзначився Халк.

За 5 хвилин до кінця основного часу гості зуміли відіграти один м'яч. Після подачі з флангу у штрафний майданчик гол у свій актив записав Ромен Алессандріні та ще й який. Француз у падінні через себе влучно пробив у ворота господарів та встановив остаточний рахунок поєдинку – 2:1.

Despite his team being defeated by Shanghai SIPG 2:1,

Romain Alessandrini, the new captain of Qingdao Huanghai, scored a spectacular acrobatic overhead kick. Arguably a candidate for the goal of the season. This goal got Shanghai SIPG nervous at the late stage of the match. pic.twitter.com/ANkPqh6yEW — Titan Sports Plus (@titan_plus) September 10, 2020