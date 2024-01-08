Украинское футбольное сообщество столкнулось с горем. В возрасте 42 лет ушел из жизни известный в прошлом футболист Богдан Шершун. Об этом сообщил журналист Владимир Зверов на своей страничке в телеграм.

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Причины смерти бывшего игрока сборной Украины пока не известны. Богдан родился в Хмельницком 14 мая 1981 года. Защитник занимался в академии местного Подолья, а на взрослом уровне дебютировал за Днепр в 1997 году.

За "сине-бело-голубых" Шершун выступал до 2002 года, а также с 2005 по 2010 годы. За это время он наиграл за команду 169 матчей, забив четыре гола. В составе Днепра Богдан становился бронзовым призером чемпионата Украины и доходил до полуфинала Кубка.

В период с 2002 по 2005 годы Шершун выступал за столичный ЦСКА. С ним защитник выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России, а также стал обладателем Кубка УЕФА-2005.

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После ухода из Днепра в 2010 Богдан выступал за киевский Арсенал, луцкую Волынь и криворожский Кривбасс. Также в период с 2003 по 2006 годы защитник отыграл 4 матча за сборную Украины.