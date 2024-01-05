В российском Калининграде скончался бывший тренер сборной Украины и харьковского Металлиста Леонид Ткаченко. О смерти специалиста сообщают российские СМИ.

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Неоднозначная футбольная биография Ткаченко

Леонид Ткаченко родился в Крыму, но в возрасте 14 лет вместе с родителями переехал в Калининград. Там он начал футбольную карьеру.

Пробиться в основу местной Балтики полузащитник не сумел и после службы в армии перебрался в Украину. Несколько сезонов сыграл за житомирский Автомобилист, где был одним из лучших игроков. А впоследствии получил приглашение в харьковский Металлист, с которым преодолел путь из Первой в Высшую лигу. Из-за конфликта в команде завершил игровую карьеру в возрасте 30 лет.

Однако затем продолжил работу в главной команде Харькова. Сначала помощником легендарного Евгения Лемешко, а с 1989 года – главным тренером. В 1992 году вывел Металлист в финал первого розыгрыша Кубка Украины. В том же году стал помощником Виктора Прокопенко в сборной Украины. 26 октября 1992 года был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера на матч с Беларусью (1:1). В этом поединке он составил тандем Николаю Павлову. В конце года покинул сборную Украины.

Леонид Ткаченко (в центре) с игроками Металлиста

В Украине Ткаченко успел поработать с шепетовским Темпом 1993 – 1994. В начале 1995 подписал контракт с калининградской Балтикой, которую тренировал дольше всего.

В 2000 году Ткаченко вернулся в родной Металлист, но этот период оказался неудачным для тренера. После первого круга чемпионата подал в отставку и уже навсегда покинул Украину.

В последнее время работал тренером-консультантом в Балтике, а также руководил детским футбольным клубом ЛИТ (Леонид Иванович Ткаченко).

После начала полномасштабной военной агрессии России против Украины никакого заявления с осуждением войны Ткаченко не сделал.