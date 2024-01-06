О причине смерти уникального футбольного человека пока ничего не сообщается. Ему было 92 года.

Читайте также Тренировал сборную Украины и харьковский Металлист: в России умер Леонид Ткаченко

Невероятные достижения Марио Загалло

Во время клубной игровой карьеры выступал на позиции вингера за Америку, Ботафого и Фламенго. Свое же имя записал в историю футбола благодаря выступлениям за сборную Бразилии.

Легенда игры номер 1 в мире – единственный в истории, кто четырежды триумфовал на чемпионатах мира. Дважды он побеждал на мундиалях в качестве игрока (ЧМ-1958 и 1962) и еще столько же на тренерском мостике – впервые это произошло в 1970 году, а повторил успех на мундиале в США в 1994 году.

Марио Загалло имел возможность и в пятый раз торжествовать в самом престижном международном турнире, но в 1998 году его команда в финале уступила сборной Франции. Кроме успехов на мундиалях, Бразилия во главе с Загалло также по 2 раза побеждала на Кубке Америки (1997, 2004) и Кубке Конфедерации (1997, 2005).

Интересно. Марио Загалло был признан вторым лучшим тренером в истории Бразилии, уступив лишь легендарному Теле Сантане. Он также первый, кто стал чемпионом мира как игрок и как тренер.