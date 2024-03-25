Колумбийский футболист умер во время тренировки: подробности трагического инцидента

В последнее время участились случаи с неожиданными смертями футболистов. Одна из таких трагедий произошла в Боливии.

В пятницу, 22 марта, умер 24-летний игрок Гильермо Денис Бельтран. Трагический случай произошел на тренировке команды Реал Санта-Крус.

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Очередная трагедия на футбольном поле

Во время тренировочной сессии ничего не предвещало беды, как вдруг, футболист почувствовал головокружение и нарушение координации. Медики клуба немедленно прибыли на помощь, но, когда увидели, что он не реагирует, вызвали скорую.

По дороге в больницу у Бельтрана остановилось дыхание. Врачи пытались провести над ним все реанимационные мероприятия, однако, к сожалению, его сердце не выдержало.

Он был больше, чем просто талантливым игроком: он был другом, товарищем по команде и источником вдохновения для многих. Его страсть к игре и неутомимый дух будут помнить и ценить вечно,

– говорится в заявлении Реала Санта-Крус.

Напомним, что в январе умер легенда панамского футбола Луис Техада. Он во время матча почувствовал дискомфорт и попросил замену, а уже за пределами футбольного поля потерял сознание, врачи также пытались его реанимировать, но все закончилось трагически.

Что известно о Гильермо Денисе Бельтране