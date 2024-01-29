Луис до последнего был отдан футболу и после окончания профессиональной карьеры продолжал выступления на любительском уровне. Трагедия произошла как раз во время одного из таких матчей.

Читайте также Рак поджелудочной железы: журналист ошибочно назвал Юргена Клоппа смертельно больным

Легенда своей страны

Находясь на поле в поединке среди ветеранов Техада почувствовал дискомфорт и попросил замену. Он самостоятельно покинул поле, а уже за его пределами потерял сознание.

Футболист срочно был доставлен в больницу, но спасти жизнь легендарному форварду не удалось. Федерация футбола Панамы выразила глубокие соболезнования семье игрока и очень точно описала влияние Луиса Техады на местный футбол.

Синоним развития футбола в нашей стране. Мы выражаем наши искренние соболезнования. Мы никогда не забудем тебя, Матадор,

– говорится в официальном сообщении.

Отметим, что Луис Техада является лучшим бомбардиром сборной Панамы в истории. Он забил 43 гола в 107 матчах за национальную команду и помог ей впервые отобраться в финальную часть чемпионата мира-2018.

Погибший закончил играть на профессиональном уровне в 2022 году, когда ему было уже 40. В течение карьеры сменил около 20 команд, всего сыграл 588 матчей и забил 241 гол на клубном уровне.

Смотрите видео с самыми памятными моментами в карьере Луиса Техады