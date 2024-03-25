У п'ятницю, 22 березня, помер 24-річний гравець Гільєрмо Денис Бельтран. Трагічний випадок стався на тренуванні команди Реал Санта-Крус.

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Чергова трагедія на футбольному полі

Під час тренувальної сесії нічого не віщувало біди, як раптом, футболіст відчув запаморочення та порушення координації. Медики клубу негайно прибули на допомогу, але, коли побачили, що він не реагує, викликали швидку.

Дорогою до лікарні в Бельтрана зупинилося дихання. Лікарі намагалися провести над ним усі реанімаційні заходи, однак, на жаль, його серце не витримало.

Він був більше, ніж просто талановитим гравцем: він був другом, товаришем по команді та джерелом натхнення для багатьох. Його пристрасть до гри та невтомний дух пам'ятатимуть та цінуватимуть вічно,

– йдеться в заяві Реала Санта-Крус.

Нагадаємо, що в січні помер легенда панамського футболу Луїс Техада. Він під час матчу відчув дискомфорт і попросив заміну, а вже за межами футбольного поля втратив свідомість, лікарі також намагалися його реанімувати, але все закінчилося трагічно.

Що відомо про Гільєрмо Дениса Бельтрана