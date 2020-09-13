Півзахисник "Мехелена" Астер Вранкс міг записати гол у свій актив у матчі чемпіонату Бельгії. Він відзначився ганебним промахом у сантиметрах від лінії воріт.

У 5 турі чемпіонату Бельгії "Мехелен" зіграв проти "Остенде", інформує 24 канал. Матч запам'ятався не так грою, як лише одним моментом у другому таймі.

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Шалений промах

На 67-й хвилині після невдалої гри голкіпера гостей м'яч потрапив у ноги Вранкса. Молодий 17-річний півзахисник був зовсім вільним, нічого не заваджало просто зайти з м'ячем у ворота. Але хавбек не очікував такого подарунку. Він не зумів забити гол з декількох сантиметрів від воріт. Замість цього футболіст господарів наступив на м'яч, впав і втратив 100-відсоткову нагоду відзначитись у матчі.

Цей промах надто дорого обійшовся команді. На 90+5 хвилині захисник гостей Гендрі замкнув подачу від Юльсагера і забив перший та переможний гол у зустрічі – 0:1.

Соцмережі вибухнули побачивши такий промах.

"Промах року" Вранкса