Звездный одноклубник Зинченко перейдет в Челси ради рекорда АПЛ
Опытный нападающий Серхио Агуэро уже летом 2021 года покинет Манчестер Сити. Футболист хочет остаться в АПЛ, чтобы побить рекорд Уэйна Руни.
Источник:Standard.co.uk
Все ради рекорда АПЛ
32-летний аргентинец официально заявил, что этот сезон станет последним для него в футболке "горожан". Серхио Агуэро уже ищет новые клубы для продолжения карьеры, но главная цель футболиста – остаться в АПЛ.
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- Форвард хочет продолжить свою карьеру в лондонском Челси, которое после 30 матчей занимает 4 место в АПЛ. Их отставание от лидера сезона МанСити составляет аж 23 очка. Кроме "аристократов" на нападающего претендуют ПСЖ, Реал, Ювентус и Барселона.
Агуэро сделает все для того, чтобы остаться играть в английском чемпионате. Футболист стремится ворваться в топ-3 лучших бомбардиров за всю историю существования АПЛ. Если до первого места аргентинец точно не дотянется, то превзойти рекорд бывшего нападающего МЮ, который идет вторым, Уэйна Руни, вполне возможно.
Сейчас в голевом активе Серхио 181 гол. Руни, который уже не может изменить свою статистику в Англии, имеет в карьере 208 результативных выстрелов. Чтобы подняться на третью строчку, Агуэро осталось забить всего 6 мячей. Топ-3 лидеров замыкает Энди Коул – 187 голов.
Топ-3 лучших бомбардиров в истории АПЛ
- Алан Ширер – 280
- Уэйн Руни – 208
- Энди Коул – 187
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