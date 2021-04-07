Опытный нападающий Серхио Агуэро уже летом 2021 года покинет Манчестер Сити. Футболист хочет остаться в АПЛ, чтобы побить рекорд Уэйна Руни.

Все ради рекорда АПЛ

32-летний аргентинец официально заявил, что этот сезон станет последним для него в футболке "горожан". Серхио Агуэро уже ищет новые клубы для продолжения карьеры, но главная цель футболиста – остаться в АПЛ.

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Форвард хочет продолжить свою карьеру в лондонском Челси, которое после 30 матчей занимает 4 место в АПЛ. Их отставание от лидера сезона МанСити составляет аж 23 очка. Кроме "аристократов" на нападающего претендуют ПСЖ, Реал, Ювентус и Барселона.

Агуэро сделает все для того, чтобы остаться играть в английском чемпионате. Футболист стремится ворваться в топ-3 лучших бомбардиров за всю историю существования АПЛ. Если до первого места аргентинец точно не дотянется, то превзойти рекорд бывшего нападающего МЮ, который идет вторым, Уэйна Руни, вполне возможно.

Сейчас в голевом активе Серхио 181 гол. Руни, который уже не может изменить свою статистику в Англии, имеет в карьере 208 результативных выстрелов. Чтобы подняться на третью строчку, Агуэро осталось забить всего 6 мячей. Топ-3 лидеров замыкает Энди Коул – 187 голов.

Топ-3 лучших бомбардиров в истории АПЛ

Алан Ширер – 280

Уэйн Руни – 208

Энди Коул – 187

Челси заинтересован в усилении атакующей линии, поэтому готов вступить в переговоры с футболистом. В этом сезоне Агуэро сыграл в футболке "горожан" 15 матчей во всех турнирах, в которых трижды поражал ворота соперника. В последнем поединке МанСити против Боруссии Дортмунд в 1/4 финала Лиги чемпионов Серхио всю встречу провел на скамейке для запасных.