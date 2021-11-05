Футболист Барселоны получил травму в игре с Динамо: в этом обвиняют тренера

5 ноября 2021 , 16:02
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Источник:

Sport.es

Не успел Усман Дембеле восстановиться от травмы, как снова пополнил лазарет Барселоны. Правый вингер получил повреждение в матче против киевского Динамо в Лиге чемпионов.

Во всем виноват тренер Барселоны

Французский футболист Усман Дембеле вышел на замену в матче с Динамо. На 65-й минуте поединка вингер впервые появился на поле в этом сезоне. Игроку Барселоны наконец удалось залечить травму. Но не успел он восстановиться от повреждения, как заработал новое.

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В травме обвиняют тренера каталонского клуба. Серхи Бархуан не принял во внимание рекомендации клубных врачей. Медики предлагали наставнику "не бросать в бой" француза или выпустить Дембеле максимум на 15 минут.

Однако специалист не прислушался к советам. Дембеле отыграл 25 минут и получил очередное повреждение. По информации AS, Усман повредил заднюю поверхность бедра. Восстановление футболиста займет 3 – 4 недели.

Напомним, что в матче с Динамо Дембеле усилил игру, но не отметился результативными действиями. Барселона в Киеве праздновала выездную победу со счетом 0:1.

Карьера Дембеле в Барселоне

  • В августе 2017 года Усман Дембеле подписал контракт с каталонским клубом, перейдя из дортмундской Боруссии.
  • Его соглашение рассчитано до конца июня 2022 года.
  • В сезоне-2020/2021 провел 44 поединка во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отметился 5 ассистами. Также в его пассиве 4 желтых карточки.
Автор: Софія Кулай