Футболист мадридского "Атлетико" Луис Суарес упустил шанс сыграть против бывших партнеров по "Барселоне". Нападающий сборной Уругвая заразился COVID-19.

Сборная Уругвая сообщила о трех случаях заражения коронавирусом. Среди тех, кто сдал положительные тесты, Луис Суарес.

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Сообщается, что положительные тесты на COVID-19 также сдали вратарь Родриго Муньос ("Серро Портеньо") и сотрудник команды Матиас Фара.

Comunicado de la Asociación Uruguaya de Fútbol - 16/11/2020 pic.twitter.com/IDbS7JZ7NF — AUF (@AUFOficial) November 16, 2020

Таким образом, эти футболисты не смогут принять участие в матче квалификации Чемпионата мира 2022 года против сборной Бразилии. Поединок состоится 18 ноября.

Суарес пропустит три матча " Атлетико"

33-летний Суарес, вероятно, пропустит несколько матчей мадридского "Атлетико", в который перешел после длительной карьеры в "Барселоне".

Уже 21 ноября "Атлетико" в чемпионате Испании сыграет против "Барселоны". Также "Луисито" может не сыграть против "Валенсии" и "Локомотива" в Лиге чемпионов.