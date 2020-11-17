Футболіст мадридського "Атлетіко" Луїс Суарес втратив шанс зіграти проти колишніх партнерів по "Барселоні". Нападник збірної Уругваю заразився COVID-19.

Збірна Уругваю повідомила про три випадки зараження коронавірусом. Серед тих, хто здав позитивні тести, Луїс Суарес.

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Повідомляється, що позитивні тести на COVID-19 також здали воротар Родріго Муньос ("Серро Портеньо") і співробітник команди Матіас Фара.

Comunicado de la Asociación Uruguaya de Fútbol - 16/11/2020 pic.twitter.com/IDbS7JZ7NF — AUF (@AUFOficial) November 16, 2020

Таким чином, ці футболісти не зможуть взяти участь у матчі кваліфікації чемпіонату світу 2022 року проти збірної Бразилії. Поєдинок відбудеться 18 листопада.

Суарес пропустить три матчі "Атлетіко"

33-річний Суарес, ймовірно, пропустить декілька матчів мадридського "Атлетіко", в який перейшов після тривалої кар'єри в "Барселоні".

Уже 21 листопада "Атлетіко" у чемпіонаті Іспанії зіграє проти "Барселони". Також "Луїсіто" може не зіграти проти "Валенсії" та "Локомотива" у Лізі чемпіонів.