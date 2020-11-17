Луїс Суарес не зіграє проти "Барселони" через коронавірус
Футболіст мадридського "Атлетіко" Луїс Суарес втратив шанс зіграти проти колишніх партнерів по "Барселоні". Нападник збірної Уругваю заразився COVID-19.
Збірна Уругваю повідомила про три випадки зараження коронавірусом. Серед тих, хто здав позитивні тести, Луїс Суарес.
Це цікаво Суарес отримав курйозну картку в ЛЧ за перегляд VAR разом з арбітром: фото
Повідомляється, що позитивні тести на COVID-19 також здали воротар Родріго Муньос ("Серро Портеньо") і співробітник команди Матіас Фара.
Таким чином, ці футболісти не зможуть взяти участь у матчі кваліфікації чемпіонату світу 2022 року проти збірної Бразилії. Поєдинок відбудеться 18 листопада.
Суарес пропустить три матчі "Атлетіко"
33-річний Суарес, ймовірно, пропустить декілька матчів мадридського "Атлетіко", в який перейшов після тривалої кар'єри в "Барселоні".
Уже 21 листопада "Атлетіко" у чемпіонаті Іспанії зіграє проти "Барселони". Також "Луїсіто" може не зіграти проти "Валенсії" та "Локомотива" у Лізі чемпіонів.
Поділитися новиною