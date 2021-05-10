Чоловік, який дуже схожий на шотландського футболіста, агресивно відреагував на слова незнайомця і не зумів стримати емоції. Він підбіг до оператора, вибив з його рук мобільний телефон, а потім наступив на апарат.

До слова Головний тренер Шахтаря Каштру оголосив про відхід з клубу

Незважаючи на це, відеозапис продовжилася. На неї потрапили кадри бійки між нібито Макберні і перехожим. Незабаром сторонні люди втрутилися і зупинили бійку.

"Офіційним особам Шеффілд Юнайтед відомо про відео, що постачається в соціальних мережах, і вони в даний час проводять розслідування", - йдеться в заяві клубу.

Відео бійки

Скандальний Макберні

Це не перший інцидент за участю шотландського футболіста. У липні минулого року він був оштрафований на 28,5 тисячі фунтів за водіння в нетверезому вигляді і позбавлений прав на 16 місяців.

А ще раніше він був попереджений Англійською асоціацією футболу за непристойні жести в бік фанатів Кардіффа.