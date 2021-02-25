Футболист в Англии забил сумасшедший гол с центра поля: видео
В рамках Второй лиги Англии в среду, 24 февраля, состоялся матч 31 тура между Форест Грин и Саутенд. Поединок запомнился удивительным голом Натана Фергюсона.
Источник:24 канал
Гол с центра поля
Гости открыли счет в игре на 20 минуте благодаря голу Хобсона. После перерыва преимущество Саутенда было удвоено, ведь Дьенг точным ударом огорчил вратаря Форест Грин.
Смотрите также В Германии голкипер пропустил за воротничок гол едва ли не с центра поля: видео
Имея победу почти в кармане, футболисты Саутенда начали наслаждаться игрой. В итоге на 70 минуте это завершилось шедевром Фергюсона.
25-летний футболист завоевал мяч в центре поля и сразу принял неожиданное решение – пробить по воротам. Фергюсону удалось попасть под самую перекладину, поэтому голкипер не смог спасти свою команду.
Смотрите видео гола Фергюсона
- В итоге игра завершилась сенсационной победой Саутенда со счетом 1:3.
- Благодаря победе Саутенд покинул зону вылета и находится на 22 месте.
- Однако Форест Грин упустил шанс выйти на первое место турнирной таблицы. Впрочем, у команды есть две игры в запасе.
Поделиться новостью