В рамках Второй лиги Англии в среду, 24 февраля, состоялся матч 31 тура между Форест Грин и Саутенд. Поединок запомнился удивительным голом Натана Фергюсона.

Гол с центра поля

Гости открыли счет в игре на 20 минуте благодаря голу Хобсона. После перерыва преимущество Саутенда было удвоено, ведь Дьенг точным ударом огорчил вратаря Форест Грин.

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Имея победу почти в кармане, футболисты Саутенда начали наслаждаться игрой. В итоге на 70 минуте это завершилось шедевром Фергюсона.

25-летний футболист завоевал мяч в центре поля и сразу принял неожиданное решение – пробить по воротам. Фергюсону удалось попасть под самую перекладину, поэтому голкипер не смог спасти свою команду.

Смотрите видео гола Фергюсона