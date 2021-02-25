У рамках Другої ліги Англії у середу, 24 лютого, відбувся матч 31 туру між Форест Грін та Саутенд. Поєдинок запам'ятався дивовижним голом Натана Фергюсона.

Гол з центру поля

Гості відкрили рахунок у грі на 20 хвилині завдяки голу Хобсона. Після перерви перевага Саутенда була подвоєна, адже Дьєнг точним ударом засмутив воротаря Форест Грін.

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Маючи перемогу майже в кишені, футболіст Саутенда почали насолоджуватися грою. У підсумку на 70 хвилині це завершилося шедевром Фергюсона.

25-річний футболіст виборов м'яч у центрі поля та відразу прийняв несподіване рішення – пробити по воротах. Фергюсону вдалося поцілити під саму поперечину, тому голкіпер не зміг врятувати свою команду.

Дивіться відео голу Фергюсона