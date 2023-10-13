Шахтер подтвердил побег футболиста из клуба после матча за границей, игрок может быть в России

Футболист юношеской команды Шахтера Александр Роспутько не вернулся с командой после матча в Бельгии. В клубе официальные подтвердили, что такой случай действительно произошел. А также то, что они планируют делать с этой ситуацией в дальнейшем.

Александр Роспутько отправился с командой Шахтер U-19 на матч Юношеской Лиги УЕФА в Бельгию. Там команда сыграла матч против Антверпена. Но в Украину Роспутько с командой уже не вернулся. Уже со временем появилась информация, что Роспутько мог отправиться в Россию.

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В Шахтере официально не комментировали эту информацию. Однако ответили на запрос UA-Футбол.

"Подтверждаем факт невозвращения Александра Роспутька в Украину после матча с Антверпеном. Игрок получил посадочный билет, сдал чемодан и не явился на посадку в самолет", – говорится в сообщении Шахтера.

Однако там заявили, что они не знают, куда отправился игрок. Потому информацию о его пребывании в России не могут подтвердить.

При этом в Шахтере надеются, что футболист еще одумается и вернется в Украину. Они направили ему официальное письмо, в котором известили, что игрок имеет 5 дней, чтобы вернуться в состояние команды.

"Если он не вернется – контракт будет расторгнут по вине игрока. Клуб оставляет за собой право потребовать с игрока финансовую компенсацию", – заявили в Шахтере.

В клубе отметили, что не видели предпосылок к побегу футболиста. В противном случае он не отправился бы с командой на этот матч.

"Мы будем действовать исключительно в рамках действующего законодательства. Игрок должен нести ответственность как работник клуба и как гражданин Украины, нарушивший условия контрактных отношений и положения правил пересечения границы, если он в установленное время не вернется в страну", - подчеркнули в клубе.

Стоит напомнить, что Александр Роспутько – воспитанник академии Шахтера, где начал выступления в U-9. Со второго круга сезона-2020/21 в команде U-19. Становился чемпионом Украины по U14 (2018), U15 (2019) и U17 (2021). Выступает в центре поля.