Футбола в Украине – быть: первые итоги заседания УПЛ и представителей клубов

Судьба предстоящего чемпионата УПЛ становится яснее. Руководство украинской Премьер-лиги и представители клубов провели собрание по проведению сезона-2022/2023.

Война не поставит футбол на паузу

УПЛ обнародовала первые итоги заседания. Главное заключение этого собрания – футбола во время войны в Украине быть. Это очень порадует футбольных болельщиков.

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Окончательное решение, календарь и формат нового сезона-2022/2023 будут приняты по итогам работы профильных рабочих групп и после общения с властями Украины и военными руководителями. Это же касается юношеских команд.

Все представители клубов единолично проголосовали за то, что закрепить за черниговской Десной и Мариуполем место в УПЛ.

Что не так с Десной и Мариуполем

К сожалению, кафиры уничтожают все на своем пути. Инфраструктура Десны и Мариуполя не стала исключением.

Домашняя арена имени Юрия Гагарина в Чернигове была разбита снарядами и пулями русских военных. Вроде бы ее восстановление невозможно. Однако власти Германии и дортмундская Боруссия хотят принять участие в реконструкции арены.

Главный наставник Мариуполя Остап Маркевич рассказал, что кафиры уничтожили всю клубную инфраструктуру, а финансировать команду во время военных действий фактически невозможно.

Поэтому оба клуба буду пропускать сезон-2021/2022. Будущая судьба этих команд неизвестна.

На заседании затронули вопросы медийных прав УПЛ. Руководство лиги заверило, что сейчас ведутся переговоры с партнерами по поводу покупки прав на трансляцию украинского чемпионата. Спонсоры готовы к сотрудничеству на выгодных для обеих сторон условиях. Этот вопрос решится тогда, когда УПЛ официально объявит проведение и формат сезона-2022/2023.

Два варианта проведения на украинских стадионах

По информации журналиста Игоря Бурбаса, УПЛ может стартовать в Украине, но будет производиться в одном городе или регионе. УПЛ рассматривает два варианта. Первое, это проведение чемпионата в столице Украины. Сразу шесть стадионов готовы принять матчи УПЛ.

Также не исключают вариант с западом страны.