Збірна України з футболу вперше виступила на Олімпійських іграх. Команда Руслана Ротаня невдало виступила у групі та не змогла потрапити у плей-оф.

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У Реброва питання до Шахтаря

Тренер не зміг взяти із собою на турнір найсильніший склад. Багатьох гравців не відпустили їх клуби. Чимало питань було до Шахтаря, який не дозволив поїхати на Ігри двом лідерам збірної України U-21, яка виборювала право на Олімпіаду.

Мова про хавбеків Георгія Судакова та Артема Бондаренка. Це викликало обурення у головного тренера національної збірної України Сергія Реброва, який публічно висловив незадоволення діями "гірників".

У мене одне питання: чому не поїхав Бондаренко, який не грав на Євро-2024? Ще є питання до позиції Руху, який не відпустив гравців на турнір у Тулоні. Я розумію Динамо, їм треба було грати кваліфікацію Ліги чемпіонів. Я розмовляв з клубами, їх позиція була така: "Скасуйте Кубок України та перенесіть перший тур". Все було зроблено, але що далі – ви бачили. В регламенті не прописано, щоб клуби обов'язково відпускали гравців,

– заявив Ребров.

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Відзначимо, що олімпійський турнір проводиться не в дати ФІФА. Відповідно, клуби мали право не відпускати на Олімпіаду своїх гравців. Цим скористались не тільки закордонні команди, де грають наші футболісти, а і клуби УПЛ.

Що стосується Шахтаря, то донеччани відправили на Олімпійські ігри п'ятьох гравців – Данила Сікана, Дмитра Криськіва, Олега Очеретька, Кирила Сігєєва та Кіріла Фесюна. На відміну від Динамо, Полісся чи Кривбаса, "гірники" були позбавлені участі у кваліфікації єврокубків, адже потрапили напряму в основну стадію Ліги чемпіонів.