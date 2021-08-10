Функционеры вместо тренеров: кто летал на Олимпиаду в Токио от Украины
Источник:BBC Украина
В сети разгорелся скандал из-за Олимпиады-2020 в Токио. В частности, илимпийский чемпион Жан Беленюк, а также спортсменка Марина Килипко заявили, что вместо части функционеров из Министерства могли полететь на соревнования тренеры.
Украинская прыгунья с шестом Марина Килипко заняла пятое место на Олимпиаде и эмоционально пожаловалась в прямом эфире, что могла выступить лучше, если бы ей помогал личный тренер.
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Но в украинской делегации в Токио места для ее тренера Виктора Шевцова не хватило.
Главный тренер сборной по легкой атлетике Вячеслав Тыртышник заверил, что Марину на самом деле поддерживали во время соревнований другие тренеры, а ее обвинения объяснил эмоциями и амбициями.
А единственный украинский олимпийский чемпион Токио-2020 и депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк считает, что нескольких спортивных функционеров действительно можно было бы оставить в Украине, а вместо них послать на Олимпиаду тренеров.
Кто же полетел в Токио в составе украинской делегации?
Список штаба, в который вошли 15 человек:
- Министр молодежи и спорта – Вадим Гутцайт;
- Президент Национального олимпийского комитета Украины – Сергей Бубка;
- Первый заместитель министра молодежи и спорта Украины – Сергей Симонов;
- Заместитель министра молодежи и спорта Украины – Нина Уманец;
- Заместитель директора департамента олимпийского спорта – начальник отдела аналитического, научно-методического обеспечения сборных команд и олимпийской подготовки Минспорта – Татьяна Федюшина;
- Начальник отдела единоборств, сложно-координационных и стрелковых летних олимпийских видов спорта Минспорта – Елена Цыгица;
- Начальник отдела игровых летних видов спорта Минспорта – Юлия Буева;
- Исполнительный директор Национального олимпийского комитета Украины – Наталья Коваленко;
- Заместитель исполнительного директора Национального олимпийского комитета Украины – Александр Яковлев;
- Глава медицинской миссии Национального олимпийского комитета Украины – Игорь Олексенко;
- Пресс-аташе делегации Украины на Играх ХХХІІ Олимпиады Токио-2020 – Екатерина Жидкова;
- Начальник международного отдела Национального олимпийского комитета Украины – Неля Демьянец;
- Заместитель председателя Национального антидопингового центра Украины – Ярослав Кручек;
- Вице-президент Национального олимпийского комитета Украины, президент Федерации легкой атлетики Украины – Равиль Сафиуллин;
- Глава комиссии Национального олимпийского комитета Украины по связям со СМИ и общественностью, президент федерации стрельбы Украины – Олег Волков.
Кроме того, фото из олимпийского лагеря в Токио регулярно постил и депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Правда, в списке официальной делегации его имени нет.