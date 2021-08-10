Українська стрибунка з жердиною Марина Килипко посіла п'яте місце на Олімпіаді і емоційно поскаржилася в прямому ефірі, що могла виступити краще, якби їй допомагав особистий тренер.
Дивіться також Багато функціонерів та мало тренерів, – Беленюк заявив про проблеми в спортсменів на Олімпіаді
Але в українській делегації у Токіо місця для її тренера Віктора Шевцова не вистачило.
Головний тренер збірної з легкої атлетики В'ячеслав Тиртишник запевнив, що Марину насправді підтримували під час змагань інші тренери, а її звинувачення пояснив емоціями та амбіціями.
А єдиний український олімпійський чемпіон на Токіо-2020 та депутат від "Слуги народу" Жан Беленюк вважає, що кількох спортивних функціонерів справді можна було б залишити в Україні, а замість них послати на Олімпіаду тренерів.
Хто ж полетів у Токіо в складі української делегації?
Список штабу, в який увійшли 15 осіб:
- Міністр молоді і спорту – Вадим Гутцайт;
- Президент Національного олімпійського комітету України – Сергій Бубка;
- Перший заступник міністра молоді та спорту України – Сергій Симонов;
- Заступник міністра молоді та спорту України – Ніна Уманець;
- Заступник директора департаменту олімпійського спорту – начальник відділу аналітичного, науково-методичного забезпечення збірних команд та олімпійської підготовки Мінспорту – Тетяна Федюшина;
- Начальник відділу єдиноборств, складно-координаційних та стрілецьких літніх олімпійських видів спорту Мінспорту – Олена Цигиця;
- Начальник відділу ігрових літніх видів спорту Мінспорту – Юлія Буєва;
- Виконавчий директор Національного олімпійського комітету України – Наталія Коваленко;
- Заступник виконавчого директора Національного олімпійського комітету України – Олександр Яковлєв;
- Голова медичної місії Національного олімпійського комітету України – Ігор Олексенко;
- Пресаташе делегації України на Іграх ХХХІІ Олімпіади Токіо-2020 – Катерина Жидкова;
- Начальник міжнародного відділу Національного олімпійського комітету України – Неля Дем'янець;
- Заступник голови Національного антидопінгового центру України – Ярослав Кручек;
- Віцепрезидент Національного олімпійського комітету України, президент Федерації легкої атлетики України – Равіль Сафіуллін;
- Голова комісії Національного олімпійського комітету України зі зв'язків зі ЗМІ та громадськістю, президент Федерації стрільби України – Олег Волков.
Окрім того, фото з олімпійського табору в Токіо регулярно постив і депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Щоправда, у списку офіційної делегації його імені немає.