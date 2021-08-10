Украинская прыгунья с шестом Марина Килипко заняла пятое место на Олимпиаде и эмоционально пожаловалась в прямом эфире, что могла выступить лучше, если бы ей помогал личный тренер.

Смотрите также Много функционеров и мало тренеров, – Беленюк заявил о проблемах у спортсменов на Олимпиаде

Но в украинской делегации в Токио места для ее тренера Виктора Шевцова не хватило.

Главный тренер сборной по легкой атлетике Вячеслав Тыртышник заверил, что Марину на самом деле поддерживали во время соревнований другие тренеры, а ее обвинения объяснил эмоциями и амбициями.

А единственный украинский олимпийский чемпион Токио-2020 и депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк считает, что нескольких спортивных функционеров действительно можно было бы оставить в Украине, а вместо них послать на Олимпиаду тренеров.

Кто же полетел в Токио в составе украинской делегации?

Список штаба, в который вошли 15 человек:

Министр молодежи и спорта – Вадим Гутцайт ;

; Президент Национального олимпийского комитета Украины – Сергей Бубка ;

; Первый заместитель министра молодежи и спорта Украины – Сергей Симонов ;

; Заместитель министра молодежи и спорта Украины – Нина Уманец ;

; Заместитель директора департамента олимпийского спорта – начальник отдела аналитического, научно-методического обеспечения сборных команд и олимпийской подготовки Минспорта – Татьяна Федюшина ;

; Начальник отдела единоборств, сложно-координационных и стрелковых летних олимпийских видов спорта Минспорта – Елена Цыгица ;

; Начальник отдела игровых летних видов спорта Минспорта – Юлия Буева ;

; Исполнительный директор Национального олимпийского комитета Украины – Наталья Коваленко ;

; Заместитель исполнительного директора Национального олимпийского комитета Украины – Александр Яковлев ;

; Глава медицинской миссии Национального олимпийского комитета Украины – Игорь Олексенко ;

; Пресс-аташе делегации Украины на Играх ХХХІІ Олимпиады Токио-2020 – Екатерина Жидкова ;

; Начальник международного отдела Национального олимпийского комитета Украины – Неля Демьянец ;

; Заместитель председателя Национального антидопингового центра Украины – Ярослав Кручек ;

; Вице-президент Национального олимпийского комитета Украины, президент Федерации легкой атлетики Украины – Равиль Сафиуллин ;

; Глава комиссии Национального олимпийского комитета Украины по связям со СМИ и общественностью, президент федерации стрельбы Украины – Олег Волков.

Кроме того, фото из олимпийского лагеря в Токио регулярно постил и депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Правда, в списке официальной делегации его имени нет.