В субботу, 13 марта, МанСити гостил на стадионе Фулхэма в рамках 28 тура АПЛ. Команда Пепа Гвардиолы без проблем разгромила аутсайдера сезона.

Фулхэм – Манчестер Сити 0:3

Голы: Стоунс, 47, Жезус, 56, Агуэро, 60 (п)

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Александр Зинченко остался с первых секунд матча на скамейке запасных. В течение всего первого тайма гости создавали остроту возле ворот Фулхэма, но забить никак не удавалось. После ударов Бернардо и Торреса уверенно на линии сыграл голкипер Ареола.

Команды с нулями на табло ушли в раздевалку. После перерыва МанСити удалось забить быстрый гол. Стоунс лучше сыграл после подачи с углового и в одно касание перевел мяч в ворота – 0:1.

Не прошло и 10 минут, как гости забили второй. "Горожане" воспользовались ужасной ошибкой обороны соперника, мяч перехватил Жезус, обыграл голкипера и мощно пробил в ворота Фулхэма из пределов штрафной – 0:2.

Разгром аутсайдера

Уже через четыре минуты команда Пепа Гвардиолы поставила точку в матче. Адарабиойо лишь ценой фола остановил Торреса в собственной штрафной. Главный арбитр указал на 11 метров. К отметке подошел Агуэро. Ареола угадал направление удара, но не сумел дотянуться до мяча – 0:3.

У Фулхэма была прекрасная возможность забить гол престижа. Оном вышел один на один с голкипером, но самоотверженно сыграл защитник МанСити Лапорт и в подкате заблокировал удар.

К слову, Зинченко провел весь поединок на скамейке запасных.

Манчестер Сити одержал 22 победу в АПЛ. "Горожане" еще больше закрепились на вершине таблицы. Теперь между МанСити и МЮ разница в 17 очков. Правда, "красные дьяволы" только 14 марта проведут свой матч 28 тура против Вест Хэма.

Фулхэм продолжает идти на дне таблицы – 18 место среди 20 клубов. В их активе лишь 26 пунктов.

Фулхэм – Манчестер Сити видеообзор