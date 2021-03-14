У суботу, 13 березня, МанСіті гостював на стадіоні Фулхема у рамках 28 туру АПЛ. Команда Пепа Гвардіоли без проблем розгромила аутсайдера сезону.

Фулхем – МанСіті 0:3

Голи: Стоунс, 47, Жезус, 56, Агуеро, 60 (п)

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Олександр Зінченко залишився з перших секунд матчу на лаві для запасних. Протягом всього першого тайму гості створювали гостроту біля володінь Фулхема, але забити ніяк не вдавалось. Після ударів Бернардо та Торреса впевнено на лінії зіграв голкіпер Ареола.

Команди з нулями на табло пішли у роздягальню. Після перерви МанСіті вдалось забити швидкий гол. Стоунс найкраще зіграв після подачі з кутового та в один дотик перевів м'яч у ворота – 0:1.

Не минуло і 10 хвилин, як гості забили вдруге. "Містяни" скористались жахливою помилкою оборони суперника, м'яч перехопив Жезус, обіграв голкіпера та потужно пробив у ворота Фулхема з меж штрафного – 0:2.

Розгром аутсайдера

Вже через чотири хвилини команда Пепа Гвардіоли поставила крапку у матчі. Адарабіойо лише ціною фолу зупинив Торреса у власному штрафному. Головний арбітр вказав на 11 метрів. До позначки підійшов Агуеро. Ареола вгадав напрямок удару, але не зумів дотягнутись до м'яча – 0:3.

Фулхем мав чудову нагоду забити гол престижу. Онома вийшов сам на сам з голкіпером, але самовіддано зіграв оборонець МанСіті Лапорт та у підкаті заблокував удар.

До слова, Зінченко провів весь поєдинок на лаві для запасних.

Манчестер Сіті здобув 22 перемогу в АПЛ. "Містяни" ще більше закріпились на вершині таблиці. Тепер між МанСіті та МЮ різниця у 17 очок. Щоправда, "червоні дияволи" лише 14 березня проведуть свій матч 28 туру проти Вест Хема.

Фулхем продовжує йти на дні таблиці – 18 місце серед 20 клубів. У їх активі лише 26 пунктів.

Фулхем – Манчестер Сіті відеоогляд