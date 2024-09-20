Ще одна сумна звістка надійшла з фронту. Про загибель 47-річної спортсменки повідомили у Здолбунівській міській раді.

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Мала сотні спортивних нагород

Ніна Пашкевич була стрілком у складі Сил оборони України.

З невимовним болем повідомляємо, що під час виконання бойового завдання на Донеччині загинула стрілець Ніна Пашкевич. Назавжди 47… Здолбунівчани знали Ніну як спортсменку-важкоатлетку, майстра спорту та тренерку чемпіонок України і Європи,

– зазначили у Здолбунівській міській раді.

Також там додали, що спортсменка, вже перебуваючи на службі, брала участь у змаганнях. У квітні 2024 року Ніна Пашкевич стала переможницею чемпіонату України з важкої атлетики. Загалом мала близько сотні спортивних нагород.

У суботу, 21 вересня, Ніна Пашкевич повернеться додому на щиті.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття сім’ї та близьким загиблої захисниці України. Вічна пам'ять...