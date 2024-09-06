Об этом сообщили в пресс-службе Федерации гандбола Украины. Ему было 75 лет, причина смерти пока неизвестна.

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Выдающаяся фигура в украинском гандболе

ФГУ выразила слова соболезнования близким легенды украинского гандбола, который всю свою жизнь посвятил этому виду спорта:

Печальная новость: ушел из жизни Александр Резанов, выдающийся человек в гандболе, олимпийский чемпион и тренер. Выражаем искренние соболезнования близким и родным Александра Геннадьевича,

– говорится в сообщении.

Отметим, что Александр Резанов родился в 1948 году в России, однако еще в юном возрасте перебрался в Запорожье, где и провел большую часть своей спортивной карьеры. Он играл на позиции линейного.

С 1966 по 1983 год Резанов выступал в составе запорожского ЗТР, который в советские времена имел также несколько других названий. С командой становился 6-кратным призером чемпионата СССР.

Самым громким успехом Александра Геннадьевича был триумф на Олимпиаде-1976. В Монреале он добыл золотые медали, проведя шесть матчей на турнире, в которых отметился тремя голами.

В 1983 году на клубном уровне стал обладателем Кубка IHF – самого престижного турнира Европы. После этого закончил игровую карьеру и начал тренерскую.

Возглавлял молодежные и основные команды ЗТР, тренировал национальные сборные Украины и Турции. Даже в почтенном возрасте оставался в гандболе и занимался подготовкой резерва для ЗТР.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования близким легенды украинского гандбола. Вечная память Александру Геннадьевичу.