На войне погиб воспитанник ФК Львов Петр Гаврилов
6 июля 2022 , 13:00Читати новину українською
Источник:Львовская Асоциация Футбола
После 24 февраля многие украинские спортсмены взяли в руки оружие. Они мужественно защищают свою страну от русских захватчиков.
Вечная память героя
К сожалению, в среду, 6 июля, поступило печальное известие для всего спортивного сообщества Украины. В зоне боевых действий погиб наш защитник, воспитанник Львова Петр Гаврилов.
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Петр выступал за областные команды Львовщины, в частности, Нива-Кордии (Жовтанцы), Динамо-Сокол (Рясное-Русское) и Камула (Романов).
Экс-футболисту было 22 года.Редакция 24 канала выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего воина!
Ангелы спорта
- Спортивный комитет Украины запустил сайт "Ангелы спорта". На портале размещают информацию об украинских спортсменах, погибших в войне против России.
- На этом сайте размещена информация о 55 ангелах спорта.
- 3 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что от российской агрессии погибли 89 спортсменов и тренеров. Об этом он рассказал во время встречи с главой МОК Томасом Бахом.
- Также российские оккупанты нанесли значительный ущерб спортивной инфраструктуре Украины. Больше всего пострадали Донецкая, Луганская и Черниговская области.