На войне погиб воспитанник ФК Львов Петр Гаврилов

После 24 февраля многие украинские спортсмены взяли в руки оружие. Они мужественно защищают свою страну от русских захватчиков.

Вечная память героя

К сожалению, в среду, 6 июля, поступило печальное известие для всего спортивного сообщества Украины. В зоне боевых действий погиб наш защитник, воспитанник Львова Петр Гаврилов.

Читайте также Понимал, что мы едем в ад – чемпион мира по кикбоксингу о военной службе в Луганской области

Петр выступал за областные команды Львовщины, в частности, Нива-Кордии (Жовтанцы), Динамо-Сокол (Рясное-Русское) и Камула (Романов).

Экс-футболисту было 22 года.

Ангелы спорта

Спортивный комитет Украины запустил сайт "Ангелы спорта". На портале размещают информацию об украинских спортсменах, погибших в войне против России.

На этом сайте размещена информация о 55 ангелах спорта.

3 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что от российской агрессии погибли 89 спортсменов и тренеров. Об этом он рассказал во время встречи с главой МОК Томасом Бахом.

Также российские оккупанты нанесли значительный ущерб спортивной инфраструктуре Украины. Больше всего пострадали Донецкая, Луганская и Черниговская области.

Редакция 24 канала выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего воина!