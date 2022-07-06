Вічна пам'ять герою
На жаль, у середу, 6 липня, надійшла сумна звістка для всієї спортивної спільноти України. В зоні бойових дій загинув наш захисник, вихованець Львова Петро Гаврилів.
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Петро виступав за обласні команди Львівщини, зокрема Нива-Кордії (Жовтанці), Динамо-Сокол (Рясне-Руське) та Камула (Романів).
Ексфутболісту було 22 роки.
Янголи спорту
- Спортивний комітет України запустив сайт "Янголи спорту". На порталі розміщують інформацію про українських спортсменів, які загинули у війні проти Росії.
- На цьому сайті розмішено інформацію про 55 янголів спорту.
- 3 липня президент України Володимир зеленський повідомив, що від російської агресії загинули 89 спортсменів і тренерів. Про це він розповів під час зустрічі з очільником МОК Томасом Бахом.
- Також російські окупанти завдали значних збитків спортивній інфраструктурі України. Найбільше постраждали Донецька, Луганська та Чернігівська області.