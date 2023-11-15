"Самый сильный панчер": Нганну оценил силу ударов Фьюри
Источник:DAZN
В октябре Фрэнсис Нганну провел боксерский поединок против топового британского боксера Тайсона Фьюри. Бывший чемпион UFC поделился мнением о силе ударов обладателя титула WBC.
Экс-звезда UFC Фрэнсис Нганну в прошлом месяце провел дебютный бой в боксе, однако во время карьеры в смешанных единоборствах было немало непростых соперников. 37-летний камерунец поделился мнением о силе ударов британца Тайсона Фьюри.
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Нганну: Я "съел" несколько ударов Фьюри
По словам бывшего чемпиона UFC, обладатель титула WBC в супертяжелом весе обладает самым сильным ударом среди всех, с кем ему приходилось встречаться. И это несмотря на большое количество набивки в боксерских перчатках.
"Фьюри бьет очень хорошо. Я "съел" несколько его ударов, и он бьет очень сильно. К тому же он был в 10-унцовых перчатках, а в ММА используются на 4. Думаю, пока он самый сильный панчер, с которым я встречался",
– сказал Нганну.
Напомним. В конце октября Тайсон Фьюри провел боксерский поединок против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. Британец, несмотря на нокдаун, одержал победу раздельным решением судей.