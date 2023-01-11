В 2022 году Энтони Джошуа вторично проиграл Александру Усику. До этого он уступил украинцу в 2021-м, из-за чего потерял чемпионские пояса WBA, WBO и IBF.

По теме Усик претендует на награду "Выступление года" за бой против Джошуа

После августовского боя AJ взял паузу и не объявлял о возвращении в ринг. Впрочем, его промоутер Эдди Хирн уже заявил, что на следующей неделе Энтони вернется к тренировкам.

Также он сообщил, что Джошуа проведет следующий поединок 1 апреля 2023 года. Соперником британца станет спортсмен из Австралии Дэмси Маккин. Контракт еще не подписан, но все идет к этому.

Мы находимся в переговорах с Джошуа, они находятся на продвинутой стадии. Я уверен, что все получится. И я уверен, что смогу приблизить карьеру Джошуа к завершению,

– заявил Дэмси.

Кто такой Дэмси Маккин

За свою профессиональную карьеру боксера Маккин выиграл все 22 своих боя (14 – нокаутом). Впрочем, среди соперников не было ни одного известного спортсмена.

Последний свой поединок австралиец выиграл в октябре 2022 года, когда нокаутировал Патрика Корте и выиграл Интерконтинентальный пояс IBF. Интересно, что к началу боксерской карьеры Маккин был бойцом ММА, где выиграл два из трех своих поединков.

Читайте также Промоутер Фьюри назвал дату, когда может состояться бой против Усика: боксеры получили контракты

Джошуа меняет тренера

К слову, после второго поражения от Усика Энтони Джошуа снова сменил тренера. Вместо Роберта Гарсии к бою с Маккином британца будет готовить Деррик Джеймс.

Напомним, что AJ проиграл три из своих пяти последних поединков. Кроме Усика, Энтони избивал Энди Руис, но позже британец взял у него реванш. До этого Джошуа выиграл все свои 22 боя.