"Тайсон работает над ошибками": промоутер Фьюри объяснил, почему Усик проиграет реванш

Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен считает, что Александр Усик проиграет бой-реванш. Он отметил, что британец будет более сконцентрирован.

В ночь на 19 мая Александр Усик раздельным решением судей победил Тайсона Фьюри. Однако 21 декабря 2024 года между боксерами еще запланирован реванш.

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Прогноз Уоррена на реванш

Промоутер Фьюри надеется, что Тайсон все переосмыслит и перестанет дурачиться в боях.

Тайсон поработает над своими ошибками. Он знает, что ему нужно сделать. Если вы посмотрите на Тайсона в бою с Усиком, то несколько раз он дурачился, не так ли? Он вставал на кончики пальцев, танцевал, двигался, опускал руки. Фьюри делал это. Честно говоря, я бы предпочел, чтобы он так не делал, но Тайсон делает это в боях. Когда ему комфортно, он делает подобные вещи,

– отметил Уоррен.

Также он добавил, что следующий бой будет иным.

"Я считаю, что этот поединок сложится иначе, поскольку я видел, что может сделать Тайсон, когда он сосредоточен на этом. Вы видели, что он может сделать в бою", – рассказал Фрэнк Уоррен.

Напомним, что на кону боя-реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри уже не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, поскольку украинец отказался от этого титула.