"Тайсон жаждет мести": промоутер Фьюри рассказал о реванше с Усиком

Промоутер Тайсона Фьюри прокомментировал предстоящий реванш между Александром Усиуком и Тайсоном Фьюри. Он считает, что это будет лучше, чем первый бой.

В бою в ночь с 18 на 19 мая Александр Усик раздельным решением судей победил Тайсона Фьюри. Реванш между боксерами состоится примерно в октябре 2024 года.

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Промоутер Фьюри высказался о реванше с Усиком

Фрэнк Уоррен отметил, что реванш будет лучшим, чем первый бой, поскольку боксеры хорошо изучили друг друга и внесут какие-то коррективы.

Конечно, Тайсон жаждет мести, он хочет победить и он должен победить. Он верит в себя, ему нужна победа, чтобы улучшить свое наследие. Сейчас все думают, что Александр лучший боксер, увидим, как Тайсон проведет с ним реванш,

– рассказал британский промоутер.

Несмотря на поражение Тайсон Фьюри заявил, что считает себя победителем, а Усику отдали победу из-за войны в Украине

Интересно, что благодаря своей победе на “Kingdom Arena”, Александр Усик стал третьим боксером в современной истории, который достиг абсолютного чемпионства в разных весовых категориях. Ранее это удавалось только Теренсу Кроуфорду и Наои Иноуэ.