Келлер покинул DFB после 2 лет работы

Причиной отставки стало высказывание Келлера во время заседания исполнительного комитета DFB.

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Келлер, который возглавляет Немецкий футбольный союз с 2019 года, во время выступления сравнил вице-президента DFB Райнера Коха с нацистским судьей Роландом Фрайслером.

Отставки функционера требовали региональные и земельные ассоциации.

Я принимаю ответственность за свою ошибку, допущенную на заседании исполнительного комитета 23 апреля. Я освобождаю свой пост для столь необходимого для DFB нового начала,

– прокомментировал ситуацию Келлер.

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