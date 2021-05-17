Келлер покинул DFB после 2 лет работы
Причиной отставки стало высказывание Келлера во время заседания исполнительного комитета DFB.
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Келлер, который возглавляет Немецкий футбольный союз с 2019 года, во время выступления сравнил вице-президента DFB Райнера Коха с нацистским судьей Роландом Фрайслером.
Отставки функционера требовали региональные и земельные ассоциации.
Я принимаю ответственность за свою ошибку, допущенную на заседании исполнительного комитета 23 апреля. Я освобождаю свой пост для столь необходимого для DFB нового начала,
– прокомментировал ситуацию Келлер.
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- Фрайслер – участник Ванзейской конференции 1942 года, на которой было обсуждено "Окончательное решение еврейского вопроса". Под эвфемизмом подразумевалось массовое уничтожение еврейского населения Европы.
- Он был одним из нацистов, ответственных за организацию Холокоста. Фрайслер стал главой Народной судебной палаты, где вынес около 2 600 смертных приговоров противникам нацистского режима.