Фристайлист Абраменко отдал призовые за медаль Олимпиады-2022 на нужды украинцев

Александр Абраменко – герой Украины на Олимпийских играх-2022. Но во время войны фристайлист спасает страну не только на спортивном фронте, но и на военном.

Красивый поступок чемпиона

Александр Абраменко перечислил все олимпийские призовые за награду Олимпиады-2022 на нужды украинского народа. Эти средства двукратному олимпийскому призеру из фристайла подарило Министерство обороны Украины.

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Пошедшая на благотворительность сумма составила 100 тысяч гривен.

Часть денег уже получили волонтеры из Николаева, откуда родом Абраменко. Другая часть пошла на благотворительный фонд "Страна спорта", где во время войны оказывают гуманитарную помощь пострадавшим от нападения России.

Напомним, что сразу несколько паралимпийцев выставили свои медали из Игр на аукцион. Все вырученные средства пойдут на нужды ВСУ и украинцев. Свою бронзовую медаль из Токио уже продал каратист Станислав Горун. За нее дали более 20 тысяч долларов.

Что известно о выступлениях Абраменко на Олимпиаде

Александр Абраменко – герой Украины на двух зимних Олимпиадах. В Пхенчхане-2018 фристайлист стал олимпийским чемпионом.

В 2022 году в Пекине завоевал "серебро". Эта награда стала первой и последней для страны на Играх в Китае.

Абраменко – олимпийский чемпион Пхенчхана-2018. В Корее он получил единственную награду для Украины.

Полный текст по публикации по фейсбуку федерации лыжного спорта Украины

Олимпийский чемпион Пхенчхана 2018 и серебряный призер Пекина 2022 Александр Абраменко решил перечислить 100 000 гривен, полученных от Министерства обороны Украины за серебряную медаль нынешних Олимпийских игр, на нужды Украины.

Половину этой суммы Александр отправит волонтерам своего родного Николаева, остальное – в благотворительный фонд "Страна спорта", приоритетным направлением которого является активная гуманитарная помощь пострадавшим в результате войны в Украине.

Спасибо Александру за твердую гражданскую позицию. Итого победим!