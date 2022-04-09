Красивий вчинок чемпіона
Олександр Абраменко перерахував усі олімпійські призові за нагороду Олімпіади-2022 на потреби українського народу. Ці кошти дворазовому олімпійському призеру із фристайлу подарувало Міністерство оборони України.
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Сума, яка пішла на благодійність склала 100 тисяч гривень.
Частину грошей вже отримали волонтери з Миколаєва. Інша частина пішла на благодійний фонд "Країна спорту", де під час війни видають гуманітарну допомогу постраждалим від нападу Росії.
Нагадаємо, що одразу декілька паралімпійців виставили свої медалі з Ігор на аукціон. Усі виручені кошти підуть на потреби ЗСУ та українців. Свою бронзову медаль з Токіо вже продав каратист Станіслав Горуна. За неї дали понад 20 тисяч доларів.
Що відомо про виступи Абраменка на Олімпіаді
- Олександр Абраменко – герой України на двох зимових Олімпіадах поспіль. У Пхьончхані-2018 фристайліст став олімпійським чемпіоном.
- У 2022 році в Пекіні здобув "срібло". Ця нагорода стала першою та останньою для країни на Іграх у Китаї.
- Абраменко – олімпійський чемпіон Пхьончхану-2018. У Кореї він здобув єдину нагороду для України.
Повний текст із публікації з фейсбуку Федерації лижного спорту України