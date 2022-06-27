На аукціон була виставлена футболка Кріштіану Роналду зі збірної Португалії з підписом футболіста після матчу проти збірної України 22 березня 2019 року в Лісабоні.

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Цю футболку на аукціон виставив 14-річний український школяр Володимир Романчук. Хлопець народився в Івано-Франківську, тож вирішив таким чином зібрати гроші для військових ТрО та ЗСУ з Прикарпаття, які зараз на передовій.

Стартова ціна лота була 30 тисяч гривень. А продали її за 70 тисяч гривень. Усі кошти будуть перераховані Координаційному центру SaveUkraineNow (SUN) та спрямовані на забезпечення батальйонів Прикарпаття на лінії фронту. Гроші підуть на придбання необхідних медикаментів.

Реакція Роналду

Вже після аукціону організатори отримали повідомлення і від самого футболіста.

"Сподіваюся, що моя футболка з матчу з Україною у 2019 році допоможе молодим людям мати краще майбутнє. Хочу привітати Українську асоціацію футболу з такою акцією. Молюся за мир", – написав Роналду.

Варто нагадати, що в цьому матчі тоді збірна Португалії ат України зіграли внічию 0:0. Українські футболісти не дали можливість зірковому нападнику відзначитися. Вже згодом у Києві збірна України перемогла 2:1 та здобула пряму путівку на Євро-2020.