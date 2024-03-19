Суперники втретє зустрічалися на корті між собою, але цього разу поєдинок не було дограно до кінця. Все через проблеми зі здоров'ям в Артура Казо, пише 24 Канал.

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Фанати накинулись на суперника: що сталось

21-річний спортсмен вів у третьому сеті з рахунком 2:1, але під час прийому несподівано впав на корт. До нього одразу підбігли медики, які констатували у тенісиста сонячний удар.

Після цього Артур Казо знявся з матчу й не міг сам залишити стадіон, тому його довелося вивозити на візку.

Момент падіння Артура Казо: дивіться відео

Після поєдинку в соціальних мережах з критикою накинулися на Гарольда Майо, який не підбіг до свого земляка одразу після падіння. Тенісист заявив, що спочатку не зрозумів, що сталося та прикріпив відео з підтвердженням, що він потім підійшов до Артура Казо й між ними немає жодних проблем.

"Досить розводити помилкову полеміку через дрібниці. Він погано почував себе протягом кількох геймів, і в нього були судоми. Я не бачив, як він упав, і подумав, що він опустився на землю, бо в нього почалися судоми. Коли я зрозумів, що це серйозно, я одразу підійшов. І дуже переживав, зробив усе, що міг, щоб допомогти.

Між нами дружба, і так було завжди. Ви повинні перестати постійно вихлюпувати свою ненависть. Я бажаю йому одужання та всього найкращого", – написав Майо.

Відео зі спілкуванням тенісистів

Довідка. У фінальному матчі кваліфікації Гарольд Майо зустрінеться з бельгійцем Давидом Гоффеном, початок зустрічі заплановано на 19 березня не раніше 18:30.