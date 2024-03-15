Поединок между Александром Зверевым и Карлосом Алькарасом пришлось останавливать во время третьего гейма. Все из-за нашествия пчел, пишет 24 Канал.

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Теннисисты оказались в опасности

Насекомых было очень много и они начали летать вокруг участников матча. Больше всего досталось второй ракетке мира Карлосу Алькарасу.

Испанцу пришлось убегать от разъяренных пчел, которые пытались его укусить и по меньшей мере одной это удалось сделать. Судья Мохамед Лайани объявил о прекращении игры, после чего теннисисты покинуть корт и за дело взялись пчеловоды.

Нашествие пчел на Индиан-Уэллс: смотрите видео

После паузы встреча все же возобновилась. 20-летний испанец одержал уверенную победу со счетом 6:3, 6:1 и пробился в полуфинал соревнований, где сыграет с победителем Australian Open-2024 Янником Синнером.

Важно. В Индиан-Уэллсе в женский одиночной сетке продолжает бороться за победу Марта Костюк. Она впервые в карьере пробилась в полуфинал турнира серии WTA 1000, где встретится с первой ракеткой мира Игой Швьонтек. Матч состоится 16 марта и начнется не раньше 1:00.