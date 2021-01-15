Французький гонщик Шерпен помер від отриманих в аварії травм на Дакар-2021
Французький мотогонщик П'єр Шерпен помер від травм, які він отримав під час перегонів Дакар-2021. Після аварії пілот був в непритомному стані.
52-літній П'єр Шерпен розбився на сьомому етапі Дакар-2021 між Хейл-сіті та Сакака 10 січня. Про це повідомляється на офіційній сторінці Дакару-2021.
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Після аварії лікарі знайшли його у непритомному стані. Шерпена одразу ж гелікоптером було доставлено до госпіталю у відділення нейрохірургії. Там йому зробили операцію і тримали у комі. Його стан оцінювався як стабільно важкий.
Помер Шерпен 14 січня, коли його мали доставити літаком до Франції на лікування.
Що відомо про П'єра Шерпена
- Він не був професійним мотогонщиком. Він був підприємцем, який любив активний відпочинок. Але він активно займався спортом. Серед його захоплень також був вітрильний спорт.
- Для 52-літнього француза це був четвертий раз, коли він виступав на Дакарі. Вперше у 2009 році, коли перегони відбувалися в Південній Америці. Вдруге – у 2012 році. Обидва рази він добирався до фінішу.
- У 2015 році Шерпен теж взяв участь у перегонах, але до фінішу не доїхав через проблеми з двигуном.
- Після шостого етапу Дакар-2021 Шерпен був на 77-у місці у своїй категорії.
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