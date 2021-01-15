Французький мотогонщик П'єр Шерпен помер від травм, які він отримав під час перегонів Дакар-2021. Після аварії пілот був в непритомному стані.

52-літній П'єр Шерпен розбився на сьомому етапі Дакар-2021 між Хейл-сіті та Сакака 10 січня. Про це повідомляється на офіційній сторінці Дакару-2021.

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Після аварії лікарі знайшли його у непритомному стані. Шерпена одразу ж гелікоптером було доставлено до госпіталю у відділення нейрохірургії. Там йому зробили операцію і тримали у комі. Його стан оцінювався як стабільно важкий.

Помер Шерпен 14 січня, коли його мали доставити літаком до Франції на лікування.

PIERRE CHERPIN PASSED AWAY



During his transfer by medical plane, Pierre Cherpin died on Jan 14th from injuries caused by his fall during the 7th stage.



The Dakar caravan would like to extend its sincere condolences to his family, relatives & friends.https://t.co/ccJ4ctOU9D pic.twitter.com/zxQ9o49ENG — DAKAR RALLY (@dakar) January 15, 2021

Що відомо про П'єра Шерпена