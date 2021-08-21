В первом раунде россиянин был близок к досрочной победе, но 46-летний француз с ростом 193 сантиметра устоял, выиграв поединок удушающим приемом.

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Примечательно, что россиянин к заветному перерыву не дотерпел всего одну секунду. Таким образом, француз одержал победу сабмишн (удушение сзади).

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