В первом раунде россиянин был близок к досрочной победе, но 46-летний француз с ростом 193 сантиметра устоял, выиграв поединок удушающим приемом.
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Примечательно, что россиянин к заветному перерыву не дотерпел всего одну секунду. Таким образом, француз одержал победу сабмишн (удушение сзади).
Видео победы в бою Чейк Конго – Сергей Харитонов
Что известно о бойцах
- Эта победа стала для Конго 31-й в карьере при 11 поражениях. Сергей, в свою очередь, проиграл в восьмой раз при 31-м триумфе.
- Добавим, что россиянин проиграл свою вторую схватку подряд в презентации. Ранее он уступил нокаутом во втором раунде британцу Линтону Васселлу. Француз также проиграл прошлый бой, уступив раздельным решением судей американцу Тимоти Джонсону.