У першому раунді росіянин був близький до дострокової перемоги, але 46-річний француз зі зростом 193 сантиметри встояв, вигравши поєдинок задушливим прийомом.
Дивіться також Одразу дві українки стали чемпіонками Європи з боксу, перемігши у фіналі росіянок
Примітно, що росіянин до заповітного перерви не дотерпів всього одну секунду. Таким чином, француз здобув перемогу сабмішном (удушення ззаду).
Відео перемоги в бою Чейк Конго – Сергій Харітонов
Що відомо про бійців
- Ця перемога стала для Конго 31-ю в кар'єрі при 11 поразках. Сергій, в свою чергу, програв у восьмий раз при 31-му тріумфу.
- Додамо, що росіянин програв свою другу сутичку поспіль у промоції. Раніше він поступився нокаутом у другому раунді британцеві Лінтону Васселлу. Француз також програв минулий бій, поступившись роздільним рішенням суддів американцеві Тімоті Джонсону.