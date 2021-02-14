Француз Жаклен став дворазовим чемпіоном світу в переслідуванні, українець Прима – у топ-10
У неділю, 14 лютого, відбулася чоловіча гонка переслідування на чемпіонаті світу з біатлону-2021 у польській Поклюці. Україну в цій гонці представляли одразу троє спортсменів.
Чемпіоном світу в гонці переслідування став францзький біатлоніст Емільєн Жаклен, який ідеально відстрілявся на усіх вогневих рубежах і не залишив шансів суперникам.
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Найяскравішою видалась боротьба за "срібло", де сильнішим на фініші виявився швед Себастьян Самуельссон. Титулований норвежець Йоганнес Бьо став бронзовим призером чемпіонату світу-2021.
Результат гонки
1. Емільєн Жаклен (Франція) 31:22.1
2. Себастьян Самуельссон (Швеція) +7,3
3. Йоганнес Бьо (Норвегія) +8,1
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8. Артем Прима (Україна) +2:00,6
18. Богдан Цимбал (Україна) +2:49,3
28. Дмитро Підручний (Україна) +3:25,2
Як виступили українці
Першим серед українців на трасу вийшов Артем Прима, за ним через 3 секунди почав гонку Дмитро Підручний, і ще через 15 секунд стартував Богдан Цимбал.
Прима бездоганно розпочав гонку, чисто відстрілявшись на першій "лежці", та піднявшись одразу на 8 позицій. А ось Підручний заробив 2 штрафних кола, у Цимбала теж 1 коло штрафу. На другій стрільбі лежачи наші біатлоністи помінялися місцями: у Прими один промах, а Підручний та Цимбал – чисто.
На стрільбі стоячи Артем та Дмитро допустили два та три промахи відповідно. Богдан знову показав ідеальну стрільбу! Заключний вогневий рубіж Артем Прима та Богдан Цимбал пройшли бездоганно, у Дмитра Підручного одне штрафне коло.
На фініші Прима зміг вирвати місце у топ-10, фінішувавши 8-им. Богдан Цимбал та Дмитро Підручний посіли 18-ту та 28 позиції відповідно.
Календар чемпіонату світу з біатлону-2021 / Інфографіка Спорт 24
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