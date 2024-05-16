Напередодні Євробаскету-2022 баскетболісти збірної Франції підписали зобов'язання не мати жодних справ з клубами з Росії та Білорусі. У разі порушень вони втрачали місце у лавах збірної.
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Через любов до Росії пропустить Олімпіаду в Парижі
Однак розігруючий збірної Франції Тома Ертель вирішив не дотримуватися зобов'язань. У вересні 2022 року він підписав контракт з російським Зєнітом. Через це він автоматично опинився поза збірною.
Восени 2023 року у Франції припустили, що можуть повернути баскетболіста. Для цього він повинен був припинити виступи за російську команду.
Всі наміри федерації перекреслив сам 35-річний розігруючий. Під час одного з інтерв'ю він заявив, що угода була підробкою і він на власний розсуд підписав контракт із Зєнітом.
Зазначимо, що через таку позицію баскетболіста розкритикували у соціальних мережах. Однак очевидно, що для нього важливіші російські гроші, ніж репутація та спортивні досягнення.
Що відомо про Ертеля
- Тома Ертель розпочав професійну кар'єру у французькому клубі Елан Беарне. Після кількох сезонів у Франції перебрався до Іспанії, де грав за Барселону та Реал.
- Під час кар'єри також виступав за турецький Анадолу Ефес. 22 вересня 2022 року офіційно став гравцем російського Зєніта.
- У складі збірної Франції здобував дві нагороди Євробаскету: "золото" (2013) та "срібло" (2022).
- На Олімпійських іграх у Токіо став срібним призером турніру, а чемпіонаті світу-2014 – бронзовим.